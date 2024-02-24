Вице-спикер Госсовета Крыма назвал анонс нового контрнаступления ВСУ бредовым

Вице-спикер Госсовета (парламента) Крыма Владимир Бобков прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который анонсировал новое контрнаступление в Черном море и пообещал России «сюрпризы».
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