Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов отметил значительное обострение антироссийских высказываний в Брюсселе и европейских столицах в последнее время, подчеркнув важность подобной риторики для международной повестки.
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