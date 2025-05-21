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Царьград

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Рост антироссийской риторики в Европе: мнение Совета Безопасности РФ

Рост антироссийской риторики в Европе: мнение Совета Безопасности РФ

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов отметил значительное обострение антироссийских высказываний в Брюсселе и европейских столицах в последнее время, подчеркнув важность подобной риторики для международной повестки.

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