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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сейшейро об отказе Ларкина обсуждать со СМИ запрос на обмен: «Трусость и ребячество. Его поведение выглядело жалко, у него нет стержня»

Комментатор и аналитик из Торонто Сид Сейшейро раскритиковал форварда «Детройта» Дилана Ларкина . Ранее он запросил обмен из клуба и отказался говорить с прессой о причинах.

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