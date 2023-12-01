Задорова обменяли из «Калгари» в «Ванкувер»

Российский защитник Никита Задоров перешел из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс». Сайт «Ванкувера» сообщает, что за Задорова «Калгари» получил два места на драфтах – в 3-м раунде 2026 года и в 5-м раунде 2024-го.