Суд удовлетворил иск ГП на 4,1 млрд рублей к Корпорации развития Курской области

Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с экс-руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений.
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