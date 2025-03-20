360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Еще  во  времена  СССР на  границе  с  Польшей  ,  тогда  дружественной , был  похожий  случай...Какая  -то  делегаци...Кот, нелегально п...
  • Екатерина Мезенцова
    Свободу боевому генералу!«Коммерсант»: ген...
  • Виктор Гутман
    Прибалтийские моськи желают лаять на русского медведя!WSJ: Швеция готов...

Суд удовлетворил иск ГП на 4,1 млрд рублей к Корпорации развития Курской области

Суд удовлетворил иск ГП на 4,1 млрд рублей к Корпорации развития Курской области

Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании средств с экс-руководителей Корпорации развития Курской области и их субподрядчиков по делу о строительстве фортификационных сооружений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх