Талиб мне друг?

Практически сразу после визита президента России в Китай и по "чисто случайному совпадению" во время визита Владимира Путина в Ташкент, в Москве появилась официальная информация о предстоящем снятии с движения "Талибан" статуса террористической и запрещённой организации.
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