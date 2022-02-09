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Бронза в лыжах, сноуборде и санях, 5 матчей Роналду без голов, золотой промах Цветкова, скандал с Зума и кошкой, победа «Спартака» и другие новости

Бронза в лыжах, сноуборде и санях, 5 матчей Роналду без голов, золотой промах Цветкова, скандал с Зума и кошкой, победа «Спартака» и другие новости

Доброе утро, дорогие друзья! Наш ежедневный дайджест новостей уже спешит к вам 👇 1. Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в коньковом спринте на Олимпиаде-2022, победил Йоханнес Клэбо, Мальцев – 5-й, Устюгов – 8-й.

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