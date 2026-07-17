Киев трясет от ужаса: заводы ВПК уничтожены в ответ на атаки на Подмосковье

Минувшей ночью киевский режим лишился нескольких предприятий ВПК. В украинской столице уничтожены предприятие, где проводили сборку и хранили БПЛА большой и средней дальности самолетного типа, а также комплектующие.
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