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в Казахстане разработан и внедрен Индекс благополучия детей

в Казахстане разработан и внедрен Индекс благополучия детей

В Казахстане Реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы, куда вошли важные инициативы защиты детства, передает InAktau.

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