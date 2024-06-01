в Казахстане разработан и внедрен Индекс благополучия детей

В Казахстане Реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023 – 2025 годы, куда вошли важные инициативы защиты детства, передает InAktau.
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