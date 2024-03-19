Песни Shaman и Газманова решили предложить дополнением в школьную программу

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил инициативу о дополнении школьной программы по музыке «песнями патриотической направленности современных авторов» наподобие SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова.
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