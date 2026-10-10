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Царьград

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Александр Киселёв посоветовал наблюдать Дракониды вдали от городов

Александр Киселёв посоветовал наблюдать Дракониды вдали от городов

Астроном Александр Киселёв рекомендует наблюдать метеорный поток Дракониды вдали от городского освещения для лучшего обзора.

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