«Его никто не любит»: украинский депутат назвал Зеленского изгоем

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Украинский депутат Александр Дубинский, известный своей оппозиционной позицией, высказал мнение о том, что Владимир Зеленский теряет поддержку как внутри страны, так и за ее пределами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии