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Совсем скоро: на Банковой заявили, что подготовка мобилизации 18-летних – на завершающей стадии

Совсем скоро: на Банковой заявили, что подготовка мобилизации 18-летних – на завершающей стадии

Асошиэйтед Пресс сообщает, что Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва в ВСУ, чтобы привлечь на фронт своих 18-25-летних граждан, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, поскольку страна ищет способы укрепить свои боевые силы.

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