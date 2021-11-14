Фото: oblgazeta.ru Представляюсь для снятия многих вопросов – я технарь, восьмой десяток.Официальная вводная или информация для размышления: «Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том числе археологического наследия), кинематографии…».
Осень, что же будет завтра с нами
Комментарии
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Эдуард Филиппов
Евгений Кузнецов
Чем молограмотнее население тем умнее для него выглядят правители-вот в этом и ответ.А их дети обучаются за границей.
Только и там обучают непотребному , но за большие деньги.
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22 час.
1
Николай Ильницкий
https://youtu.be/10k9JLedX54
ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ ...
YouTube
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21 час.
1
grainvn
Главная причина таких СМИ - отсутствие идеологии, как ориентира. На сегодня Россия – единственная страна мира, у которой нет своей идеологии! Россия для всех – всего лишь торговый партнёр по продаже ресурсов и сырья. А главная причина отсутствия идеологии - нежелание властей и нынешней "элитки", потому что идеология будет мешает воровать. Антинародная власть нуждается в манипулировании массами. Она стремится понизить общекультурный уровень населения ради отвлечения его от экономических и политических проблем, от разгула коррупции, от критического восприятия антинародных реформ. Население развлекается и глупеет, а самозваная прозападная элитка обделывает свои темные делишки. Именно для этого проводятся реформы культуры и образования, опошляются телевидение, СМИ и эстрада, вселяется мнение о бессмертии мафии и коррупции (мол, везде воруют), разлагаются органы охраны правопорядка и формируется неправедная фемида, завозятся миллионы мигрантов, растет безработица и нищета, а населению внушается мысль терпеть, чтобы не было ещё хуже. Проблема совести и морали из политики удалена начисто! И это не дурные вкусы руководства министерств, мэрий, телеканалов, издательств и музеев. Это сознательно внедряемый и необходимый элемент манипулирования, точно названный другом и соратником президента Грефом современным искусством управления. Для этого подбираются культивируются соответствующие кадры...
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21 час.
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