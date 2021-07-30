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В отдельном радиотехническом центре Главного центра разведки космической обстановки прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В отдельном радиотехническом центре Главного центра разведки космической обстановки прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора

В ходе мероприятия отрабатывались вопросы по отражению нападения условного противника, развертыванию оперативных групп, действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений.

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