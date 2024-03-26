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Нижегородская правда

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Женская команда Мининского университета по баскетболу поедет на суперфинал

Женская команда Мининского университета по баскетболу поедет на суперфинал

Две женские команды Мининского университета по баскетболу завоевали золотую и бронзовую медали турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек – студентов вузов сезона 2023 – 2024, который 24 марта завершился в Нижнем Новгороде.

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