Протесты во Франции являются очень плохим сигналом для Украины: европейская поддержка всё сильнее зависит от того, сколько собственные граждане готовы за неё платить.
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Пока Макрон у власти Украине этот французский кипиш ничем не грозит. А через полгода президентом посадят другого нужного человека (выборы во франции, это такая же бутафорика, как и в Молдавии, и в Румынии, да и в России) и всё покатится дальше.