Орбана поймали "с поличным": Венгры с факелами требуют ухода премьера

Сегодня 22K прочитали В Венгрии вспыхнули массовые протесты. Возникает вопрос: кто мог бы выиграть от возрастающего недовольства общества в странах, таких как Венгрия и Словакия? Недовольные граждане Будапешта вышли на улицы с факелами, требуя ухода премьер-министра Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта.