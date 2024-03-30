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Орбана поймали "с поличным": Венгры с факелами требуют ухода премьера

Орбана поймали "с поличным": Венгры с факелами требуют ухода премьера

Сегодня 22K прочитали В Венгрии вспыхнули массовые протесты. Возникает вопрос: кто мог бы выиграть от возрастающего недовольства общества в странах, таких как Венгрия и Словакия? Недовольные граждане Будапешта вышли на улицы с факелами, требуя ухода премьер-министра Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта.

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