НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

113 подписчиков

Садыков: признание на Доске почета – особая оценка труда заводчан

Садыков: признание на Доске почета – особая оценка труда заводчан

Заместитель директора по управлению персоналом Зеленодольского завода имени А.М. Горького Рамиль Садыков отметил, что успехи предприятия складываются из кропотливого труда тысяч людей, и в этом общем деле нет незначительных ролей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии