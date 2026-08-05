Садыков: признание на Доске почета – особая оценка труда заводчан

Заместитель директора по управлению персоналом Зеленодольского завода имени А.М. Горького Рамиль Садыков отметил, что успехи предприятия складываются из кропотливого труда тысяч людей, и в этом общем деле нет незначительных ролей.
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