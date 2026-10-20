После жалоб жителей Онежского округа на переполненные контейнеры Народный фронт выяснил, что ежедневно около 50 кубометров отходов вывозят на полигон с приостановленной лицензией, где действует не включённая в территориальную схему площадка накопления.
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