Глава Подмосковья обратился к СК из-за аварии в котельной в Подольске

t.me/GrArtamonov Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил Следственный комитет (СК) России вмешаться в ситуацию с частной котельной, из-за которой после отключения электричества без теплоснабжения остался подольский микрорайон Климовск.
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