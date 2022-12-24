Кайри Ирвинг сделал слепой навес на Ника Клэкстона под аллей-уп

Игроки «Нетс» Кайри Ирвинг и Ник Клэкстон организовали красивый момент в матче с «Бакс» (118:100). Ирвинг сделал слепой навес на Клэкстона под аллей-уп, бигмен эффектно забил сверху.
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