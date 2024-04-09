Паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу, дорога перекрыта

Через дорогу на подъезде к селу Звериноголовское Курганской области начался перелив паводковых вод. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Звериноголовского округа.
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