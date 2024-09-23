«Рособоронэкспорт» на выставке ADEX 2024 впервые за рубежом представит комплекс «Ланцет-Э»

Фото: «Рособоронэкспорт» АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024, которая пройдет с 24 по 26 сентября в Баку (Азербайджан).