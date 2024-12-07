Байден уведомил конгресс США о двух приказах в ноябре об ударах по объектам КСИР

Президент США Джо Байден направил в обе палаты конгресса письмо, в котором уведомил, что в ноябре дважды отдавал приказ о нанесении ударов по объектам Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на территории Сирии.
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