1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика (КНР). В 2024 году отмечается 75-летие со дня ее провозглашения.
75-летие КНР
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1 октября 1949 года была образована Китайская Народная Республика (КНР). В 2024 году отмечается 75-летие со дня ее провозглашения.
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