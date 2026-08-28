Галузин: РФ защитит россиян в Приднестровье в случае обострения ситуации

Сергей Булкин/ТАСС РФ защитит своих россиян в Приднестровье в случае обострения ситуации. Об этом 29 августа заявил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.
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