ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Предложил жене развестись, но пожалел об этом через несколько месяцев

Предложил жене развестись, но пожалел об этом через несколько месяцев

Мы с женой решили развестись. Обоюдное решение, спокойно, без скандалов. Наверное, мы поженились слишком юными, не успели понять, что любовь и страсть вещи разные.

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Комментарии
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Майя Maja
Для тебя никакой. Ты ж тупой))) Так что вали лесом от меня. Я тебя давно нах...послала, а ты опять лезешь со своим тупизмом в мои коменты.
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3 час.
Владимир Соколов
вот те раз!! ну расскажи умная про эту загадочную связь твоего метаболизма))😂
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3 час.
Майя Maja
Ну ты ж дурак, ты и ломай голову, раз задачу себе задал.
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3 час.

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