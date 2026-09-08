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США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10

США привезли в Египет списываемые штурмовики A-10

ВВС США привезли на выставку в Эль-Аламейн целый «наряд» боевой авиации, пытаясь вернуться на египетский рынок.

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