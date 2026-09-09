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Мой Дом 21

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Как не испортить банный отдых: главные ошибки после парной

Как не испортить банный отдых: главные ошибки после парной

Баня для меня давно перестала быть просто способом помыться. Это целый ритуал, в котором важны не только жар, веник и правильная печь, но и то, что происходит сразу после выхода из парной.

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