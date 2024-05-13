Расчет САУ «Мста-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

В нем засела пехота украинской армии Расчёт 152-миллиметрового самоходного орудия 2С19 «Мста-С» группировки войск «Днепр» ликвидировал укрепленную позицию украинской армии на правом берегу Днепра с засевшей в ней пехотой, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.