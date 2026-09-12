Quantum Leap's Divisive Series Finale Included An Embarrassing Mistake

Quantum Leap's finale gave Sam Beckett a controversial fate, but the final moments also contained an embarrassing error that eagle-eyed fans quickly noticed.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым