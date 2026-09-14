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Орловцы оценили безопасность эскроу-счетов

Орловцы оценили безопасность эскроу-счетов

Новоселье — событие, которое вряд ли сравнится с чем-то по силе эмоций. Но за радостью от звона ключей всегда стоит невидимая, кропотливая работа: договоры, банки, стройка.

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