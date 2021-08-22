Исчезнувший Алексей Навальный.

Позитив для оптимистовПолитикаИсчезнувший Алексей Навальный. Несколько лет назад ряд наших либеральных СМИ активно раскручивали фигуру Алексея Навального.Вернуться к статье131НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyС конца 19 года не обращалась к врачам, за исключением скорой помощи и знакомых медиков. Но вот пришлось. Как выяснилось, в поликлинике моего гинеколога нет, эндокринолога нет, прием ведут, кажется, только терапевты. Раньше еще можно было поймать в большой очереди рано утром талончик, теперь запись только через госуслуги. Долго я пробовала сделать это – не получилось: то сайт лежит, то выкидывало, то талончиков на ближайшие 2 недели нет. Короче, ждать не было возможности – пошла в клинико-диагностический. Раньше можно было бесплатно туда сходить, если у твоего врача в поликлинике были талоны на его посещение, или по блату тебе посчастливилось его получить. Короче, мороки с бесплатным прохождением врачей и разных исследований и раньше было много. Я всегда, чтобы не заморачиваться и не тратить время, проходила все платно. Это было все раньше. А теперь: в среднем консультации врачей, исследования (УЗИ, КТ, МРТ, анализы) и пр. услуги подорожали на 40-60%. Некоторые в 2 раза. Я смотрела цены на те услуги, которые мне нужны. Зарплата у меня за эти годы не повысилась ни на сколько % (слава богу, не понизилась). Еще надо за квартиру (ЖКХ у нас тоже растет) платить, еще надо продукты (про рост цен уже надоело говорить) купить. А после всех обследований лекарства купить. Вот я и думаю, как выжить в этой ситуации. На что забить: на здоровье, на оплату квартиры или на продукты. Но мне хлеб нельзя, мне белок нужен и витамины. Может, кто подскажет или лайфхак какой предложит? Кредит? Ну, у меня уже 2 кредита. И вот скажите мне, пожалуйста, как любить Родину, если один ее министр говорит, что помимо материального есть еще и духовное; второй ему вторит, зачем тебе несколько кроликов – хватит тебе одного. Другие борются с ростом цен и, наверное, получат награду за это. А, главное, никто из них конкретно ни то, что не делает ничего, но и не говорит, о том, как мне выжить. Мне и моему народу, часть из которой имеет доходы еще ниже, чем мои. И все это происходит на фоне постоянных коррупционных дел с дворцами и золотыми унитазами, увеличившегося числа ино.ъаген.тов (телеканал Дождь вчера), экстремистов и пр. Военная риторика зашкаливает)))) А мне, как и народу моей Родины, всего лишь надо повысить доходы, чтобы могли справиться с проблемой выживания, а там, может, и жизнь наступит. И любовь к Родине, и патриотизм появятся?====(С)https://zen.yandex.ru/media/d_0304/nauchite-kak-vyjivat-i-kak-liubit-rodinu-kogda-deneg-na-jizn-net-612099fb33b2222d5d6068aeВасилиса ОдинОй, напомнили! А то забывать стали Алексея Анатольича. Годовщинка, как же, отравления.СергейАга, Вы забудете. Вы даже его отчество знаете.Василиса ОдинЭто я Белковскому подражаю: он всех по имени отчеству величает, даже Сергея Кожугетовича, хотя он, на самом деле, Сергей Шойгувич Кожугет.Элина МорозоваНу как тут не вспомнишь годовщинку авантюрки))) Даже Меркель вспомнила на встрече с Путиным)))Василиса ОдинДа, забыть не даешь, ежемесячно вспоминаешь.)))Элина МорозоваТак он сигналы подает)))Василиса ОдинМанипулирует твоим сознанием ? А-ааааа!))) У тебя с ним ментальная связь.)))Элина МорозоваДа не моим. Статейки чирикает в западные СМИ. Сетует на предателей, которые сбежали на запад и бросили его. Что собственно было вполне ожидаемо.Василиса ОдинА, так это не он, это бездарные подражатели, все уж разобрали, не его почерк. Не дают забыть "герострата"))))Элина МорозоваПравда? Им не хватает его "славы?Василиса ОдинМотивы могут быть самые разные. Вот, например, какой был мотив у хрюнделя под ничего не говорящим ником soullaway soullaway ? Хайп, как обычно... Лучше бы написал про Александра Куликова, прославившего себя вот этим шедевром.)))))))Майя MajaА чё, в Австралии психосаматика обострилась по поводу неваляшки опять? Я понимаю что там кругом идолопклонство развито, но не до фамилии рожистой же)))))Комментировать
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