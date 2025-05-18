Александр Овечкин возвращается в Россию: что ждать от звезды НХЛ?

Александр Овечкин планирует прибыть в Москву до лета, сообщил его представитель Глеб Чистяков. После поражения «Вашингтона» в Кубке Стэнли, хоккеист ещё не решил, станет ли следующий сезон его последним в НХЛ, но готов сделать всё для достойного выступления.