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Регионы России

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SanDisk представила портативный SSD E31 с интерфейсом USB-C и скоростью чтения до 1000 МБ/с

SanDisk представила портативный SSD E31 с интерфейсом USB-C и скоростью чтения до 1000 МБ/с

Компания SanDisk анонсировала выпуск нового портативного SSD E31, продажи которого начнутся 21 сентября.

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