Венгрия купит новые истребители у Швеции

Венгрия решила купить у Швеции четыре новых истребителя Jas 39 Gripen. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан в Будапеште на пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.
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