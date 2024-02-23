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Венгрия купит новые истребители у Швеции

Венгрия купит новые истребители у Швеции

Венгрия решила купить у Швеции четыре новых истребителя Jas 39 Gripen. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан в Будапеште на пресс-конференции со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

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