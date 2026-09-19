В Москве объявлены итоги первого дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов»

В столице подведены итоги первого дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов», приуроченной к выборам депутатов Государственной думы РФ, проходящим с 18 по 20 сентября 2026 года.
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