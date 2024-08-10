В Японии назвали санкции против руководства России фатальной ошибкой

Токио говорит о приверженности своей позиции о ведении переговоров с Москвой по мирному договору, но при этом Япония разрушила механизм для таких переговоров, введя ограничительные меры против российского руководства, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.