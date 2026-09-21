Словесная перепалка двух подростков закончилась колото-резаным ранением

На Ямале ссора двух несовершеннолетних закончилась колото-резаным ранением. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Тарко-Сале задержан 15-летний подросток.
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