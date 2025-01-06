38 достопримечательностей, которые нужно посетить в Китае

Поднебесная — одна из самых посещаемых стран мира. Каждый год эту удивительную страну посещают миллионы туристов, которые едут сюда, привлеченные богатой историей, невероятными памятниками, храмами, башнями, а также прекрасными пейзажами и сытной едой.
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