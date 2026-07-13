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ТОЛК

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Толчки до 7 баллов: в Бурятии произошло землетрясение, которое ощутили и в Иркутске

Толчки до 7 баллов: в Бурятии произошло землетрясение, которое ощутили и в Иркутске

Утром 13 июля сейсмологи зафиксировали землетрясение в районе между озерами Байкал и Хубсугул. Подземные толчки произошли на территории Тункинского района Республики Бурятия, неподалеку от границы России и Монголии.

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