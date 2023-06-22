«Фольксваген груп рус» продолжит работу в России под другим названием

«Фольксваген груп рус» — это дочерняя компания концерна Volkswagen AG, которая объединяла на российском рынке работу нескольких марок концерна, а именно легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.
«Фольксваген груп рус» — это дочерняя компания концерна Volkswagen AG, которая объединяла на российском рынке работу нескольких марок концерна, а именно легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati.
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