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Десять тюменских колледжей и техникумов признаны лучшими в стране по итогам 2020 года

Десять тюменских колледжей и техникумов признаны лучшими в стране по итогам 2020 года

Наш регион в ТОП-100 представляют: — Тюменский колледж производственных и социальных технологий; — Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства; — Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса; — Ишимский многопрофильный техникум; — Тобольский многопрофильный техникум; — Колледж цифровых и педагогических технологий; — Голышмановский агропедагогический колледж; — Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; — Тюменский медицинский колледж; — Тюменский колледж экономики, управления и права.

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