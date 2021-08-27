Десять тюменских колледжей и техникумов признаны лучшими в стране по итогам 2020 года

Наш регион в ТОП-100 представляют: — Тюменский колледж производственных и социальных технологий; — Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства; — Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса; — Ишимский многопрофильный техникум; — Тобольский многопрофильный техникум; — Колледж цифровых и педагогических технологий; — Голышмановский агропедагогический колледж; — Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса; — Тюменский медицинский колледж; — Тюменский колледж экономики, управления и права.