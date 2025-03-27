Юристы: законопроект против кибермошенников остался декларативным

Во вторник Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект против кибермошенников. За день до голосования комитет по информационной политике Госдумы опубликовал 144-х страничный документ, на котором уместились 21 поправка в изначальный текст документа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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