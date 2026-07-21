Врач Стражников: набирающий популярность в США препарат из жира доноров опасен

В США стремительно растёт спрос на инъекционный препарат Renuva, созданный из донорской жировой ткани, и связано это с массовым использованием средств для похудения, вызывающих характерное истощение лица.
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