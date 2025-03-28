Дзюба: первым поздравлю того, кто побьёт мой рекорд

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что первым поздравит того, кто сможет побить его рекорд. «Если вдруг так сложится, что мой рекорд побьют, когда я буду ещё действующим футболистом, то, конечно, меня это разозлит.
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