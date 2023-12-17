Полковник СБУ: ВСУ не справляются с планирующими авиабомбами ВС РФ

На Украине не знают, как бороться с российскими планирующими бомбами. Соответствующее заявление сделал секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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