«Коммерсант»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Лысенко и Машков

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента в 2024 году могут стать председатель парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, главврач городской больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко и актер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
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