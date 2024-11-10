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Царьград

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В Москве неожиданно умер пресс-секретарь певца Шамана

В Москве неожиданно умер пресс-секретарь певца Шамана

Журналиста не успели спасти сотрудники скорой помощи.В Москве скончался 40-летний журналист Антон Коробков-Землянский.

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